شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يسعى لتوطين مليوني يهودي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ردينة فارس (غزة)

وقع العشرات من أعضاء الكنيست والوزراء من مختلف أحزاب اليمين على وثيقة بادرت إليها حركة «نحلاه» تعهدوا من خلالها العمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة، وأتى التوقيع على الوثيقة عشية الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، الذي انتخب، أمس (الثلاثاء)، قائمته المرشحة لانتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من أبريل القادم.

ووفقا لصحيفة «إسرائيل اليوم» التي كشفت مضامين الوثيقة، في عددها الصادر أمس، فإن أعضاء كنيست ووزراء من أحزاب اليمين، وقعوا على وثيقة تعهدوا من خلالها الشروع في تطبيق خطة الاستيطان والتسوية التي بادر بها رئيس الحكومة السابق إسحاق شامير، إذ هدفت الخطة إلى توطين مليوني يهودي في الضفة.

وبحسب الصحيفة، فإن خطة الوثيقة تعكس تغييرا جوهريا في سياسة وأجندة الحكومة الحالية، من حيث البناء داخل المستوطنات إلى إنشاء وبناء مستوطنات جديدة وتعزيز الاستيطان اليهودي في مختلف المناطق بالضفة الغربية.

ومن بين كبار المسؤولين الذين وقعوا على الوثيقة وهذا الالتزام رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، والوزراء يسرائيل كاتس، وياريف ليفين، وزئيف إليكن، وغلعاد أردان، وأييليت شاكيد، ونفتالي بينيت، وميري ريغيف، وتساحي هنغبي. ووقع أيضا أعضاء الكنيست من الليكود، ومن حزب «اليمين الجديد»، ومن «البيت اليهودي».