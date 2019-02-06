شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس والجهاد الإسلامي» تطالبان من القاهرة بحكومة وحدة وطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

عقدت قيادتا حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» اجتماعا في القاهرة، بحثتا خلاله تطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، وأفاد بيان صادر عن الحركتين أمس (الثلاثاء) بأن الاجتماع أكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بالتوافق بين جميع الفصائل، وصولا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

ورأس وفد حركة حماس إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وعن حركة الجهاد الإسلامي أمينها العام زياد النخالة، وذكر البيان أن الطرفين أكدا ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها، كما اتفقت الحركتان على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار المتواصل أسبوعيا منذ نهاية مارس 2018، والسعي لتطويرها والعمل على استنزاف إسرائيل، بحسب البيان. وسيبحث الوفدان مع القيادة المصرية ومسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، بحسب بيانات منفصلة صدرت عن الحركتين، العديد من القضايا السياسية وتطورات القضية الفلسطينية.