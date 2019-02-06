شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا الوسطى توقع اتفاقا للسلام مع 14 حركة مسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

وقعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أمس (الثلاثاء) بالأحرف الأولى اتفاقا للسلام والمصالحة مع 14 حركة مسلحة بعد محادثات استغرقت أسبوعين في العاصمة السودانية الخرطوم. وكان الاتحاد الأفريقي أعلن (السبت) التوصل لاتفاق سلام، لكن بنوده لم تعلن على الفور.

ويعصف العنف بجمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2013 عندما أطاحت جماعة سيليكا التي يغلب عليها المسلمون برئيس البلاد آنذاك فرانسوا بوزيز، ما أثار ردود فعل انتقامية من قبل المليشيات المسيحية. ونشرت الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام في عام 2014.