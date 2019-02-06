شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تفريق احتجاجات المحامين والمعلمين والجامعيين.. ومسيرة غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

نظم المئات من المهنيين في السودان من أساتذة وخريجي جامعات وأطباء ومحامين ومعلمين، وقفات احتجاجية، في ظل تصعيد المظاهرات ضد الحكومة السودانية، في يوم أُطلق عليه مسمى موكب 5 فبراير، استجابة لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك في الشارع منذ أكثر من 50 يوما.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات من المعلمين الذين وقفوا بالقرب من وزارة التعليم في الخرطوم، رافعين لافتات تندد بمقتل أحد زملائهم في مدينة خشم القربة -وسط البلاد-، بعد اتهامات بتعذيبه داخل السجن، وهو ما نفته الجهات المختصة وأكدت أن وفاته بسبب تسمم غذائي.

ونظم مئات الأطباء اعتصامات في العديد من المستشفيات في البلاد، وحملوا لافتات تدعو للحرية والسلام والعدالة.

كما فرقت الشرطة مظاهرات منفصلة نظمها خريجو جامعة الخرطوم، وأخرى نظمها نحو 200 من المحامين.

وقال محام طلب عدم الكشف عن هويته «أردنا أن نقدم عريضة لرئيس القضاة تدعو إلى حرية التعبير والإفراج عن المعتقلين، لكن شرطة مكافحة الشغب أطلقت علينا الغاز المسيل للدموع، ما اضطرنا للتفرق».

ودعا تجمع المهنيين إلى مسيرة أخرى بمسمى موكب 7 فبراير غدا (الخميس) في وسط الخرطوم، فيما تستمر المظاهرات الليلية في أنحاء متفرقة من العاصمة والمدن السودانية.