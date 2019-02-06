شكرا لقرائتكم ترمب يلقي خطاب "حالة الاتحاد" اليوم بعد تأجيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - من المرتقب أن يلقي الرئيس الأميركي دونالد #ترمب اليوم، خطاباً عن حالة الاتحاد يتحدث فيه عن أهمّ الملفات التي تشغل اهتمام وجهود إدارته على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويستعرض سياساته إزاء القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام.
ويعدّ خطاب حالة الاتحاد تقليداً سنوياً في الولايات المتحدة، حيث يستعرض الرئيس أمام مجلسي النواب والشيوخ حالة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقدم اقتراحاً لجدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة.
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