شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شكرى الجندى يقترح تخصيص 15% فى الكليات الحكومية لطلبة التعليم الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، باقتراح برغبة بشأن تخصيص جزء من مقاعد الجامعات الخاصة لطلبة الأزهر الشريف يكون من خلاله للطالب الحق فى الالتحاق بالجامعات الخاصة بعد المرحلة الثانوية الأزهرية، كما سبق لهم الموافقة على الالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وأضاف النائب فى اقتراحه، أنه يقترح تخصيص نسبة 15% على الأقل فى الجامعات الحكومية للتعليم الخاص وبنفس لائحة التعليم الخاص، مندمجين داخل الكليات الحكومية لتخفيف العبء المالى عن كاهل الدولة وتوفير فائض مادى لدى الجامعات المنتشرة فى مختلف المحافظات تستطيع من خلاله الانفاق على الانشطه والعمليه التعليمية.