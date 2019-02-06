لجنة توزيع المساعدات تصل مخيمات الركبان قرب الحدود السورية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - ( د ب أ ):

وصلت لجنة توزيع المساعدات الأممية إلى مخيم الركبان في ريف حمص قرب الحدود السورية العراقية مساء أمس الثلاثاء، على أن تصل قافلة المساعدات اليوم الأربعاء .

وقال عضو في مجلس الركبان المحلي لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ): " وصلت مساء اليوم الثلاثاء لجنة الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في المخيم لإعداد قوائم التوزيع على سكان المخيم الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف شخص ".

وأكد المصدر أن " القافلة التي تحمل المساعدات تصل صباح غد الأربعاء وتحمل مساعدات إنسانية وطبية ولوازم مدرسية ".

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من جيش مغاوير الثورة الذي ينتشر في منطقة 55 قرب الحدود السورية العراقية وبجوار قاعدة التنف الأمريكية لـ ( د. ب. أ ) " أمن عناصر جيش مغاوير الثورة طريق القافلة حيث أوصل فريق التوزيع إلى المخيم كما نتعهد بوصول القافلة اليوم إلى المخيم ".

يشار إلى أن هذه القافلة هي الثانية التي تدخل المخيم عن طريق الأراضي الخاضعة للقوات الحكومية، بعد إغلاق الحكومة الأردنية حدودها أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان منذ أكثر من عام.