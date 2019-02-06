محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه ليس هناك موعد محدد لسحب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتشاور معه بشأن سحب القوات.
تصريحات فوتيل خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء عشية اجتماع وزاري رئيسي في واشنطن للتحالف العالمي المكلف بقتال تنظيم داعش.
وقال فوتيل: "أنا لست تحت ضغط من أجل الخروج (من سورية) في موعد محدد"، مضيفا أن الجيش ينفذ أمر الرئيس بالانسحاب "بشكل محسوب للغاية".
وعندما ضغط عليه المشرعون لمعرفة دوره في اتخاذ قرار ترامب المتعلق بالانسحاب في ديسمبر، قال فوتيل :"لم يتم ذلك، لم يتم التشاور معي".
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال أمريكي: لا موعد محددا للانسحاب من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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