مدينة حدودية كولومبية تستعد لاستقبال مساعدات مقدمة إلى فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

تستعد مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية لاستقبال 60 طنا من المساعدات الإنسانية الدولية المقرر إرسالها إلى فنزويلا المجاورة، حسبما أفادت محطة "آر سي إن" الكولومبية أمس الثلاثاء.

وقال خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، إن المساعدات سترسل إلى نحو 300 ألف فنزويلي، إلا أن الرئيس نيكولاس مادورو رفض الخطة، ولم يتضح بعد كيف ستعبر تلك المساعدات الحدود التي يحرسها الجيش الفنزويلي.

وفي كوكوتا، تبدي السلطات استعدادا لاستقبال المساعدات التي ترسلها عدة دول، بحسب "آر سي إن".

وذكر فيليكس مونوز، وهو مسؤول محلي، أن وفدا أمريكيا ومشرعين يمثلون جوايدو زاروا كوكوتا.

وكانت الولايات المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار وكندا بـ53 مليون دولار، إلى فنزويلا، بينما خصص الاتحاد الأوروبي مساعدات إضافية بقيمة 5 ملايين يورو (72ر5 مليون دولار) الثلاثاء.

وجاءت المساعدات بطلب من جوايدو الذي اعترفت الكثير من الدول الأوروبية وفي الأمريكيتين به رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وسط نزاع على السلطة مع مادورو.