الرئيس الفنزويلي يصف إرسال المساعدات الأمريكية إلى بلاده بالـ"مسرحية سياسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (أ ش أ):
وصف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إرسال المساعدات الأمريكية إلى بلاده بأنه "مسرحية سياسية".
وأكد مادورو، في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم الليلة، رفضه لأي تدخل في شئون فنزويلا.
وكان مادورو قد قال في تصريح سابق : "نحن لسنا متسولين. أنتم تريدون إهانة فنزويلا وأنا لن أسمح بإهانة شعبنا".
وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات إنسانية تشمل موادا غذائية وأدوية إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا لتوزيعها على المحتاجين.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإنه من المتوقع أن تصل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الحدود هذا الأسبوع، وذلك تلبية لطلب رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، الذي اعترفت به واشنطن "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.
كانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر عقد اجتماع دولي في واشنطن يوم 14 فبراير الجاري لجمع المساعدات الإنسانية للفنزويليين.
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