محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، وصول قافلة من مئات المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية، ورصد تركيا لمكافأة لضبط الجنود الهاربين بعد محاولة الانقلاب، ومصرع مصري في حادث سير بالكويت.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: مصرع مصري في حادث سير بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.