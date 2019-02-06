فرار 110 مدنيين على الأقل من شرقي الفرات خلال الساعات 24 الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 110 مدنيين على الأقل تمكنوا من الفرار من منطقة الباجوز شرقي الفرات نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية أمس الثلاثاء أن عدد الفارين من مناطق سيطرة داعش قد ارتفع إلى 36 ألفا و655 شخصا منذ الأول من ديسمبر الماضي وحتى الأول من فبراير الجاري، ومن بينهم سوريون وعراقيون وروس وصوماليون وفلبينيون.

وقد ارتفعت وتيرة خروج المدنيين من مناطق تنظيم داعش شرقي سوريا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا في 19 ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك استمرارا لتضييق الخناق على تنظيم داعش الإرهابي على الحدود السورية مع العراق، فيما ترتفع وتيرة تدفق الفارين من جنسيات مختلفة من مناطق سيطرة التنظيم شرقي الفرات في سوريا إلى مناطق سيطرة القوات الكردية.