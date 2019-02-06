تكريم وزير الدولة للشئون الخارجية السابق بالسعودية

الدكتور نزار مدني

كتبت تهانى شعبان

كرم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشئون الخارجية السابق بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات افتتاح مهرجان منظمة التعاون الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. حضر

التكريم سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي ونخبة من رموز الفكر والسياسة والثقافة.

نزار مدني من مواليد المدينة المنورة عام 1941م، حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

في القاهرة عام 1964م، وحصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بواشنطن في العام 1391هـ، وعلى شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في واشنطن في العام 1977.

شغل الدكتور نزار مدني العديد من المناصب ومثّل بلاده في الكثير من المحافل والمنظمات والمناسبات الدولية، كما صدرت له ثلاثة مؤلفات حول رحلته الدبلوماسية والفكر والسياسة.