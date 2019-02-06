شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بسرعة بدء أعمال رصف الطرق بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، المحليات بالمحافظة بسرعة تنفيذ خطة تطوير الإدارات المحلية بالمحافظة خلال الفترة الحالية، ورصف الطرق الرئيسية بالإسكندرية.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن أعمال الرصف فى محافظة الإسكندرية وسرعة الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف النائب سامى رمضان، أن طلب الإحاطة تضمن أيضا ضرورة مواجهة أزمة القمامة فى الشوارع، والتخلص منها فى القريب العاجل عبر خطة واضحة، لافتا إلى أن المحليات فى المحافظة بحاجة إلى تطوير خلال الفترة المقبلة.