البابا: تعرض الراهبات داخل الكنيسة الكاثوليكية للاعتداء الجنسي مشكلة

شدد ​البابا فرنسيس​ على أن "تعرض الراهبات داخل ​الكنيسة الكاثوليكية​ للاعتداء الجنسي على أيدي الكهنة والأساقفة يعد مشكلة".

وعندما سئل فرنسيس عن هذا الأمر، على متن الطائرة البابوية أثناء رحلة العودة من دولة ​الإمارات العربية المتحدة​، بعد أن دانت مجلة "ويمن تشيرس ورلد"، وهي مجلة رسمية للفاتيكان الأسبوع الماضي رد الكنيسة الكاثوليكية غير الكافي على هذه الظاهرة، قال البابا للصحفيين: "الموضوع صحيح ويمثل مشكلة"، وربط ذلك بسوء المعاملة الذي تتعرض له النساء على نطاق واسع في المجتمع.

ويستعد البابا فرنسيس لاستضافة قمة في الفترة ما بين 21-24 شباط مع كبار الأساقفة رؤساء منظمات الكنيسة الكاثوليكية المحليين من جميع أنحاء ​العالم​ لبحث أزمة ​الاعتداء الجنسي​ على الأطفال.