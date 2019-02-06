زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال أذربيجان

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 5.1 درجة وقع في شمال ​أذربيجان​. وبحسب الهيئة، فقد وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 26 كيلومترا شمال شرقي مدينة باسكال.

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