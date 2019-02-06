لوفيغارو: ماكرون يحدد تاريخ 24 نيسان يوما وطنيا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره تحديد تاريخ الـ24 من نيسان يوما وطنيا يحتفل به سنويا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فقد أكد ماكرون خلال كلمة ألقاها بمناسبة حضوره للعشاء السنوي لمجلس تنسيق المنظمات الأرمنية في فرنسا، على نيته الوفاء بوعده الانتخابي وتخصيص يوم وطني لذكرى إبادة الأرمن.
وكانت فرنسا قد اعترفت رسميا عام 2001 بالإبادة الجماعية "التي تعرض لها الأرمن على يد السلطنة العثمانية".
وتعترف تركيا بقيام القوات العثمانية بقتل أرمن إبان الحرب العالمية الأولى لكنها ترفض جملة وتفصيلا تصنيف قتل الأرمن بـ"الإبادة".
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