حبس 3 فتيات في السويس بتهمة البلاغ الكاذب

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

أيدت محكمة استئناف الطفل في محافظة السويس، حكم الدرجة الأولى بحبس طالبتن، وخففت مدة العقوبة إلى الحبس 4 أشهر، بتهم ازعاج السلطات وإذاعة شائعات من شأنها تكدير السلم العام ونشر الفزع، وحيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح الطفل قضت في 9 يناير الماضي بحكمها بحبس 3 فتيات قاصرات سنة، بتهمة ادعائهن إصابتهن على يد شخص مجهول، بجروح سطحية، ووجهت لهن المحكمة تهمتي إزعاج السلطات، وتكدير السلم العام، كما قضت بحبس كل منهن شهر بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وحاولت الفتيات الثلاثة استخدام ما يشاع حول "سفاح السويس" الذي يعتدي على البنات في شوارع المدينة، من أجل تحقيق أغراض مختلفة، فاختلقن قصة اعتداء "السفاح" عليهن.

الفتاة الأولى أرادت أن تنجو من عقوبة أمها بعد تأخرها خارج المنزل في حفل زفاف صديقتها، والأخرى فعلتها من أجل المزاح، أما الفتاة الثالثة كانت تبحث عن الشهرة.

قدم دفاع الطالبتين المتهمتين "م . ع" 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، و"م . أ" طالبة بالصف الثاني الثانوي، معارضة استئنافية على الحكم، بينما هربت الفتاة الثالثة "م.أ" طالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية، ولم يقدم دفاعها طلب باستئناف على الحكم الصادر ضدها.

وحددت محكمة استئناف الطفل جلسة اليوم الثلاثاء، لنظر القضية، وفي نهاية الجلسة أصدرت هيئة المحكمة حكمها السابق، بتخفيف مدة الحبس إلى 3 أشهر بدلا من عام عن تهمتي إزعاج السلطات وتكدير الأمن العام.

بينما أيدت المحكمة حكم الدرجة الأولى، في التهمة الثالثة وقررت حبسهما شهر لحيازتهما سلاح أبيض، مع تغريم كل منهما مبلغ 50 جنيهًا.