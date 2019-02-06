كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبيلة "الغفران" تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات النظام القطري ضدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت قبيلة الغفران المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها النظام القطري ضدهم وتقديمهم إلى المجتمع الدولي لمحاسبة النظام.

وقال ممثلو قبيلة الغفران خلال ندوة عقدت في جنيف اليوم ، على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان ، إنهم طلبوا المساعدة من المنظمة الدولية ، بعد سنوات من تجاهل النظام القطري لأزمتهم .

وقال أحد أعضاء الغفران في تصريح له أمام الندوة إن قبيلته كانت عرضة لكل أشكال الانتهاك اللاإنسانية ، وحُرمت أبسط حق في الحياة من خلال إلغاء جنسيتهم.

وأضاف "اخترنا فقط الذهاب إلى المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بعد أن أغلق النظام القطري كل الأبواب ورفض مطالبنا. نحن مصممون على جعل صوتنا مسموعا في العالم بأسره لاستعادة حقوقنا.

ودعا عضو آخر في القبيلة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان إلى التوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام ضد القبيلة ونشر جميع هذه الانتهاكات التي تتعارض مع جميع القوانين والاتفاقيات الدولية. وقال إن القانون القطري يحدد السكان الأصليين للبلاد باعتبارهم أولئك الذين سكنوا البلاد منذ عام 1940 وليس لأحد الحق في نزع جنسيتهم.

وأشار إلى أنه "على الرغم من أن القانون ينطبق علينا بشكل واضح ، إلا أن أعضاء القبيلة نزحوا قسراً وحُرموا من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

مشاركة عشيرة الغفران في الندوة حول حقوق الإنسان هي جزء من خطوة لإلقاء الضوء على التعذيب والقمع اللذين تعرضا لهما على يد النظام والتحرك الأوسع من قبل القبيلة على هامش الدورة التاسعة والثلاثين ، التي تعقد حالياً في جنيف.

يطالب ممثلو القبيلة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد النظام القطري بسبب انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال تبني سياسة التمييز العنصري ضد قبيلة الغفران.