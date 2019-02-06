330 مليون أورو دعم ألماني للمغرب في مجالات الطاقة المتجددة والتزويد بالكهرباء والماء

وقع المغرب وألمانيا، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتين للتعاون المالي بغلاف إجمالي يناهز 330,5 ملايين أورو على شكل قروض وهبات، تهم مجال التنمية المستدامة.

الاتفاقيتان التي وقعهما وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وسفير ألمانيا بالرباط، مع غوتز شميدت بريم، تتعلقان بروتوكول تعاون، وتشملان عددا من المجالات، خاصة الطاقات المتجددة والكهرباء، والتزويد بالماء سواء تعلق الأمر بالتخزين أو تزويد المناطق القروية أو تحلية مياه البحر، وكذا كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة، وفق ما أكده الوزير بنشعبون.

وأوضح الوزير أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تمتدان لفترة قصيرة نسبيا بدء من تاريخ التوقيع، تندرجان في إطار العلاقات الممتازة بين المغرب وألمانيا، معربا عن إرادته في تكثيف التعاون المغربي-الألماني من خلال التوقيع على اتفاقيات مقبلة.

وذكر بأن المغرب يعد شريكا مهما للمبادرة الألمانية “ميثاق مع إفريقيا” (كومباكت ويذ أفريكا)، مسجلا أن عددا من الإصلاحات ستستفيد من برنامج الدعم الممنوح من طرف ألمانيا، خاصة في مجال مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أو المقاولات الناشئة، من خلال خطوط الائتمان أو عبر تحسين معدلات الفائدة بهدف تسهيل تمويل هذا النوع من المقاولات.

من جهته، سجل السفير الألماني، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في الجانب المتعلق بالمالية والقروض يعكس شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والماء والاقتصاد المستدام، مشيرا إلى أن “الغلاف الضخم الذي يقارب 4 ملايير درهم” لهاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار حافظة التعاون بين المغرب وألمانيا التي تصل إلى 20 مليار درهم.