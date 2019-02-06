مختل عقليا يقتل شرطيا في بني ملال أمام أعين ابنه.. والحموشي يرقي الضحية

علم لدى ولاية أمن بني ملال، أن شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، تبدو عليه علامات الاضطراب العقلي، أقدم مساء اليوم الثلاثاء على تعريض شرطي وابنه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، تسبب في وفاة الضحية الأول وإصابة الثاني بجروح خطيرة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه اعتاد الحضور لمنزل الشرطي الضحية بسبب علاقته بأبنائه، قبل أن يعمد دون سبب ظاهر ومعقول إلى طعنه بواسطة سكين متسببا في وفاته، بينما أصاب ابنه البالغ من العمر 27 سنة بجروح خطيرة على مستوى البطن.

وقد تم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لهذه الجرائم، كما تم حجز السكين المستعمل في الاعتداء، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن خلفيات وظروف اقترافه لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا التحقق من وضعه العقلي والنفسي.

وقد قرر المدير العام للأمن الوطني ترقية “مقدم شرطة رئيس” الذي توفي في هذا الاعتداء، بكيفية استثنائية إلى الرتبة الأعلى، فضلا عن تكليف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني لمؤازرة عائلة الضحية وتمكينها من كل المساعدات اللازمة والدعم الضروري ، فضلا عن تحمل جميع نفقات التطبيب والاستشفاء بالنسبة للابن الضحية الذي لازال يخضع العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.