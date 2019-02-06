شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاطف مخاليف: محافظة القاهرة تخصص 12 مليون جنيه لتطوير المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الحكومة والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وعلى رأسهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نظرا لاعتماد ميزانية الخطة العاجلة لتطوير المطرية بواقع 12 مليون جنيه، متابعا، بذلك أصبحت المطرية على الخريطة فيما يخص مشروعات البنية التحتية.

وقال مخاليف فى تصريح لـ" الخليج 365"، إن هناك تعاون مثمر بين السلطة التشريعية والحكومة، حيث أنه تم الانتهاء من رصف ما يزيد عن 50 % من شوارع المطرية، فضلا عن إنارة الشوارع ، مما يساهم فى ضبط المنظومة الأمنية بالدائرة ومكافحة الجريمة .

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أن محافظ القاهرة بدأ فى دعم الأحياء الشعبية ومساواتها بالمناطق الراقية بالمحافظة، خاصة وأنها محرومة من البنية الأساسية، وبالتالى هناك مشروعات حقيقية تنفذ فى المطرية وتصب فى مصلحة المواطن.