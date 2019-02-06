المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي الشائعات حول اصابته بوعكة صحية

لفت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ الى أنه "انتشرت منذ بعض الوقت على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ شائعات تناولت صحة السنيورة وردد البعض انه أصيب بوعكة صحية"، مؤكدا أن "الامر مجرد شائعات غير صحيحة والسنيورة الموجود في ​إسطنبول​ لحضور مؤتمر وهو بصحة جيدة".

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