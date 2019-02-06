البيت الابيض يهدّد بمنع "قافلة" جديدة من مهاجري أميركا الوسطى من دخول البلاد

أكّد البيت الابيض استعداده لمنع "قافلة" جديدة من مهاجري أميركا الوسطى من دخول البلاد، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال مزيد من الجنود إلى الحدود.
وذكرت وكالة فرانس برس ان التحذير يأتي في وقت يستعد ترامب لإلقاء خطابه عن حال الاتحاد أمام الكونغرس، ومن المؤكد أنه سيتطرّق فيه إلى مشروعه لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، والذي يخوض بشأنه مواجهة مع الديموقراطيين الرافضين لتمويله.
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