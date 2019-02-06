مسؤول إيطالي يلتقي زعماء "السترات الصفراء" الفرنسية ويشيد "برياح التغيير"

كشف نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو أنه التقى مع زعماء حركة "السترات الصفراء" الفرنسية المناهضة للحكومة.
ولفت مايو، الذي يتزعم حزب حركة "5-نجوم" الشعبوي المناهض للمؤسسات، أنه توقف أثناء رحلة طيران في فرنسا حيث التقى مع كريستوف شيلونكون زعيم حركة "السترات الصفراء" والمرشحين على قائمة الحركة الشعبية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في شهر أيار.
وأوضح مايو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "رياح التغيير عبرت جبال الألب". وكان نائب رئيس الوزراء قد عبر من قبل عن دعمه لهذه الحركة.
ووجه دي مايو وماتيو سالفيني، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء الإيطالي من حزب الرابطة اليميني، انتقادات لماكرون على مدى الأسابيع الماضية وعبرا عن دعمها لخصومه السياسيين، متهمين باريس بإفقار أفريقيا وعدم فعل أي شيء لتحقيق السلام في ليبيا.
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