صور| محافظ الأقصر من موقع العقار المنهار: تعويض عاجل للمصابين وأسر الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بصرف تعويضات عاجلة ومناسبة للمصابين وأسر المتوفين في حادث انهيار عقار بشارع الحوض بالقرب من مدرسة الأقباط وسط المدينة.

وتوجه محافظ الأقصر الي موقع الحادث فور علمه بالواقعة يرافقه اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر والعميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامي، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

ووجه محافظ الأقصر بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ونقل الحالات التي تحتاج إلى العلاج خارج الأقصر.

يذكر أن شارع الحوض بوسط مدينة الأقصر، شهد مساء اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين، بينما أصيب 8 أشخاص منهم 6 مصريين وسائحتين ألمانيتين تم نقلهم إلى مستشفيات الأقصر (الدولي والعام) لتلقي العلاج.

وأكد شهود عيان أن العقار كان مهجورًا إلا أن به ورشة خراطة في الدور الأرضي، مشيرين إلى أنه تصادف مرور عربة "حنطور" أثناء سقوط العقار.

وأشار شهود عيان إلى أن السائحتين الألمانيتين كانتا تستقلان عربة "حنطور" تصادف مرورها أثناء سقوط العقار المنكوب.