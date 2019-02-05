قتلى وجرحى من الحوثيين بمواجهات في جبهة الملاجم

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قالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط جبل القرحاء الاستراتيجي في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء بعد محاولة تسلل فاشلة من ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع للجيش الوطني.
وتمكنت قوات الجيش من التصدي لعناصر الميليشيات بعد اشتباكات عنيفة قتل وجرح خلالها عدد من عناصر الميليشيات، فيما أجبر الآخرون على التراجع والفرار.
وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في الأردن قد اجتمعوا الثلاثاء، لعقد محادثات حول تنفيذعملية تبادل الأسرى المتوقفة، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي.
وقال مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إن الاجتماع - الذي يستمر يومين - يهدف "لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم".
وفي هذا السياق، أكدت مصادر للعربية أن الاجتماع سيبحث تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير بينهم
ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.
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