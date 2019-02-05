الحرارة المرتفعة تتسبب في خروج مليار فأر من جحورها في سيدني بأستراليا

أربعة فئران على الأقل يمكن مشاهدتها في أوقات مختلفة في لقطات تم اتخاذها من مخزن "أوبورتو" في برودواي بمدينة سيدني

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أدت درجات الحرارة المرتفعة وأعمال البناء والطفرة السكانية التي تشهدها أستراليا في إخراج حوالي مليار فأر جائع من جحورها لتنتشر في مقاهي ومطاعم سيدني.

وتم رصد فئران عملاقة داخل مطاعم في مناطق عالية الكثافة السكانية بسيدني بمعدل ٢٠٠ فأر لكل مواطن مع توقعات بزيادة المعدل.

ويعتقد الخبراء أن الذبذبة المرتفعة جراء استمرار أعمال البناء في أرجاء سيدني جنبا إلى جنب مع بقايا الطعام والحرارة المرتفعة أحدثت زيادة هائلة في أنشطة القوارض.

تم رصد فئران عملاقة داخل مطاعم في مناطق شديدة الكثافة السكانية

أربعة فئران على الأقل يمكن مشاهدتها في أوقات مختلفة في لقطات تم اتخاذها من مخزن "أوبورتو" في برودواي بمدينة سيدني

ووفقا للديلي تلجراف، فإن الأمر سوف يتزايد سوءا جراء الزيادة السكانية الهائلة بالمدينة الأسترالية.

ماثيو كراوثر، الأستاذ بكلية الحياة والعلوم البيئية بجامعة سيدني يعتقد أن أعمال البناء ونقص الطعام أخرجت الفئران من مخابئها

وتابع: "مع الحرارة والرطوبة، تتزايد الحشرات وتخرج الفئران لمطاردتها".

ومضى يقول: " لكني أعتقد أن الفئران تفضل أوبورتو والمطاعم الصينية في الوقت الراهن".

أنطوني بوند، صاحب شركة المبيدات"بادجت بست كونترول" قال إنه ينشغل على مدار الصيف بالتخلص من الفئران.

ومضى يقول: "الوضع في هذا الصيف سيئ لافتا أن نشاط شركته في القضاء على الفئران زاد بنسبة ٤٠٪ عن أعوام سابقة.

يعتقد الخبراء أن الذبذبة المرتفعة جراء استمرار أعمال البناء في أرجاء سيدني جنبا إلى جنب مع بقايا الطعام والحرارة المرتفعة أحدث زيادة هائلة في أنشطة القوارض.

أدت درجات الحرارة المرتفعة وأعمال البناء والطفرة السكانية التي تشهدها أستراليا في إخراج حوالي مليار فأر جائع من جحورها لتنتشر في مقاهي ومطاعم سيدني.