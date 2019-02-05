كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الفنزويلي يقر قانوناً لتنظيم "التحول الديمقراطي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت الجمعية الوطنية في فنزويلا (البرلمان)، الذي تسيطر عليه المعارضة الثلاثاء، قانوناً يتضمن بدء عملية انتقالية في البلاد سيدخل حيز النفاذ فور رحيل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي لا يعترف به البرلمان، عن منصبه.

يحمل القانون اسم (قانون النظام الأساسي) وينظم العملية الانتقالية نحو الديمقراطية والعودة للنظام الدستوري، وقد أقره البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، ويحدد من بين عدة أمور فترة الحكومة الانتقالية وصلاحياتها السياسية والاقتصادية.