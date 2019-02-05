كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تسللهما من غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين، بعد تمكنهم من التسلل عبر السياد الحدودي الفاصل للحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين تسللوا عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، فيما لم يتم العثور على أسلحة بحوزتهم".
واعتقل جيش الاحتلال، قبل يومين، 5 فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق، بعد العثور على أدوات حادة معهم.
وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بناء سياج أمني فولاذي حول قطاع غزة، لمنع تسلل الفلسطينيين من القطاع، ولمواجهة الأنفاق التي تجهزها الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع لتنفيذ هجمات ضد جيش الاحتلال، خلال أي مواجهة عسكرية.
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