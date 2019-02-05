هذا الموقف الرسمي للرجاء من الديربي مع الوداد بالإمارات

خرج نادي الرجاء الرياضي عن صمته، مساء اليوم الثلاثاء، بالتأكيد على القبول المبدئي لإجراء مباراة استعراضية أمام الجار الوداد الرياضي، في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً بالعاصمة أبو ظبي.

وقال النادي في بلاغ رسمي له، أن الرجاء حضر لاجتماع، الجمعة الماضية، بدعوة من مجلس أبو ظبي الرياضي، على هامش نهائي كأس أسيا الذي حضره نادي الوداد الرياضي الرياضي، حيث تم تقديم دعوة للطرفين لإقامة لقاء ودي,

وأضاف المصدر ذاته، أن العلاقات التي تربط المغرب والإمارات، دفعت بالرئيس جواد الزيات، لتقديم موافقته المبدئية على إقامة ديربي استعراضي، على أن يتفق جميع الأطراف لاحقا على التدابير اللوجيستيكية والمالية والرياضية، المرتبطة باللقاء الودي الاستعراضي.

وجاء بلاغ النادي البيضاوي، بعد تصريح للرئيس خص به به إذاعة “راديو مارس”، موضحاً بأن العقد الذي تم اقتراحه على الرجاء “غير واضح”، ومجموعة من النقاط به غامضة.

وأكد رئيس النادي الأخضر، في المناسبة ذاتها: ” لا يمكن أن نخوض أي مباراة لا نستفيد منها على المستوى المادي واللوجيستيكي، في هذه الظرفية الخاصة جدا بالنسبة للنادي، والتي تعرف خوضه للعديد من المباريات في ظرف زمني قصير”.

واختتم تصريحه بهذا الخصوص: ” مايمكنش نغامرو على والو، يجب أن نتوصل بعرض رسمي حتى نقدم نحن ايضا ردا رسميا للجهات المعنية”.