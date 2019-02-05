شهيرة توضح حقيقة ظهورها بدون غطاء رأس: لم أخلع الحجاب وصوري سُربت من حفل خاص بالنساء فقط -فيديو

نفت الفنانة المصرية المعتزلة، شهيرة، أن تكون قد خلعت الحجاب، بعد ارتدائه لأكثر من 25 سنة.

وقالت شهير في اتصال هاتفي إن الصور التي تظهر فيها بدون حجاب هي وزميلتها سهير رمزي، تم تسريبها من حفل خيري، حضرته النساء فقط، ولم يكن مختلطا.

وأفادت الفنانة أنها “لم تخلع الحجاب، وأنها ذهبت لحضور الحدث بالحجاب، لكنها خلعته داخل القاعة، ووقت خروجها وضعت الحجاب مرة أخرى على رأسها”، لافتة إلى أنها “ربما تظهر في مناسبة مقبلة وهي محجبة”.