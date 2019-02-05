في شهر يناير فقط.. 200 ألف مسافر استعمل “البراق”

أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد المسافرين على متن القطار فائق السرعة”البراق” فاق 200 ألف مسافر خلال شهر يناير الماضي مقابل ما يقارب 168 ألف مسافر في دجنبر الماضي أي بزيادة تقدر بـ 19 في المائة.

وأوضح اعمارة في معرض رده على سؤال آني حول القطار فائق السرعة “البراق” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن هذا التطور أثمر تحسنا على مستوى نسبة الملئ أيضا، إذ انتقلت من 40 في المائة عند انطلاق الخدمة إلى 70 في المائة مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيتم توسيعها عند استقدام عربات جديدة لتأمين الخدمة من القنيطرة في اتجاه الرباط ومن الرباط في اتجاه الدار البيضاء.

وسُجل أن مشروع القطار فائق السرعة “البراق” يعد مفخرة للمغرب وهو “مفتوح أمام كل فئات المجتمع”.