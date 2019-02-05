توقيف بريطاني في الإمارات لارتدائه قميص منتخب قطر.. ولندن تحذر رعاياها من إظهار التعاطف مع الدوحة -صورة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على تقديم المساعدة لأحد الرعايا البريطانيين في الإمارات بعد ورود تقارير بأن الرجل أوقف لارتدائه قميص منتخب قطر لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة “ذا غارديان” أن علي عيسى أحمد البالغ من العمر 26 عاما كان قد توجه إلى الإمارات لقضاء عطلة، حيث اشترى تذكرة لحضور مباراة ضمن الدور الثاني من المسابقة بين قطر والعراق في 22 يناير وارتدى حينها قميص المنتخب القطري.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية ردا على استيضاحات وكالة فرانس برس “نقدم المساعدة لبريطاني أوقف في الإمارات، ونحن على تواصل مع السلطات المحلية”.

وقال أحد أصدقاء أحمد ويدعى عامر لوكي إن صديقه أبلغه بأنه “أوقف وتعرض للضرب بعد اتهامه بالترويج لقطر بارتدائه قميص منتخبها الوطني لكرة القدم”.

وقال لوكي إن أحمد قد أطلق سراحه لكن يبدو أن عناصر أمن هاجموه، مضيفا أن أحمد “ذهب إلى مركز الشرطة للتبليغ عن الاعتداء لكنه اتهم بالإدلاء بإفادات كاذبة ضد مسؤولين أمنيين إماراتيين”.

وفي توجيهاتها لزوار الإمارات حذرت الخارجية البريطانية مواطنيها من قوانين جديدة صدرت حديثا.

كما حذرت الوزارة من أن “إظهار التعاطف مع قطر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة أخرى يعد مخالفة”، وأن “المخالفين قد يودعون السجن كما قد تفرض عليهم غرامة كبيرة”.