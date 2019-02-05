دراسة صينية - أستراليّة: مجرة درب التبانة مُشوّهة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف علماء صينيّون وأستراليّون، نشروا خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة، يوم الثلاثاء، أن المجرة التي نعيش فيها مُشوهة حقا، عند الحواف على الأقل، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

ولتحديد شكل المجرة، استخدم العلماء 1339 نجما نابضا مفهرسا حديث الاكتشاف، وأكبر وأكثر سطوعا من الشمس.

وأوضح العلماء الذين نشروا نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر أسترونومي" (طبيعة علم الفلك)، أنه كلما ابتعدنا عن المركز، زاد الالتواء أو الانحراف بالمجرة، وأضافوا أن هذا الشكل من المحتمل أن يكون ناتجًا عن قوة دوران القرص الداخلي الضخم للنجوم.

ويبدو أن ما لا يقل عن اثنتي عشرة مجرة أخرى لديها حواف مشوهة بنمط حلزوني مماثل.