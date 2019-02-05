سببان يمنعان نيمار من العودة إلى برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن نائب رئيس فريق برشلونة الإسباني، جوردي ميستري، قوله إن "عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفريق الكاتالوني صعبة لعدة أسباب".

وقال ميستري في تصريحات لصحيفة سبورت "نيمار من أفضل لاعبي العالم، فهو نجم كبير، ولكن من حيث المبدأ، لا أعتقد أن إدارة برشلونة تؤيد عودته، أرى أنه لن يلعب لفريقنا مجددًا".

وأوضح "هناك سببان يمنعان عودته، أولهما لأسباب اقتصادية تمنع إتمام هذه الصفقة، وثانيًا لأنه لاعب بصفوف باريس سان جيرمان، والنادي الفرنسي لا يريد بيعه".

وتابع "كما أن طريقة رحيله عن برشلونة تمنع عودته للبلوغرانا من جديد، لأن وكلاء نيمار تعاهدوا أمامنا بشيء ثم سلكوا مسارا آخر".

وأتم جوردي ميستري تصريحاته بقوله "كنا بصدد تمديد عقد نيمار وتحسين راتبه، ولكن هذه الخطوة توقفت، لأن والد اللاعب تعامل معنا بوجهين مختلفين، الأمر الذي يُصعب عودة اللاعب للفريق الكاتالوني".

وانتقل نيمار من برشلونة إلى البي إس جي في صيف 2017 مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده مع البارسا بقيمة 222 مليون يورو.