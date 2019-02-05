أفغانستان: مقتل 41 من أفراد الجيش والشرطة في هجمات لطالبان

في السياسة 6 فبراير,2019 نسخة للطباعة

كابول ـ (د ب أ): ذكر مسؤولون أمس الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 27 جنديا و14 من رجال الشرطة، قتلوا في هجمات لطالبان في إقليمين بشمال شرق أفغانستان. وقال سيف الله أميري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وهو عضو في المجلس الاقليمي، إن 27 جنديا وثلاثة من رجال الشرطة، قتلوا على مشارف مدينة قندوز، عاصمة الاقليم الذي يحمل نفس الاسم.

وأوضح أميري أن ما يتراوح بين 10 و15 آخرين أصيبوا في سلسلة الهجمات التي استهدفت ثلاث نقاط تفتيش مساء أمس الاول. وأضاف أن مسلحي طالبان استولوا على جميع المعدات التي كانت موجودة في إحدى نقاط التفتيش. وفي إقليم باجلان المجاور، قتل 11 من رجال الشرطة عندما هاجمت طالبان نقطة أمنية صغيرة، بحسب ما قاله محمد صفدر محسني، رئيس المجلس الاقليمي، وعضو المجلس أسد الله شهباز. وذكر المسؤولون المحليون أن ما يصل إلى خمسة من أفراد الشرطة أصيبوا في ذلك الهجوم. ووقعت الهجمات في الوقت الذي يبدأ فيه اليوم اجتماع لسياسيين من أفغانستان وممثلين عن طالبان، في موسكو. ولا تشارك الحكومة الأفغانية في المحادثات. ووجه بعض المسؤولين انتقادات للسياسيين المشاركين، زاعمين أن تلك الجهود تقوض مكانة الحكومة.

وكانت وزارة الدفاع الافغانية أعلنت في وقت سابق أنه قد تم صد هجوم واسع النطاق شنته حركة طالبان، على مشارف مدينة قندوز شمالي البلاد، بحسب ما ذكره تقرير إخباري امس. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع ونقلته وكالة أنباء “خاما برس” الافغانية، فقد شن مسلحو طالبان، في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، هجوما واسع النطاق على كمائن أمنية، تصدت له قوات الأمن. وأضاف البيان أن الاشتباك أسفر عن مقتل 22 مسلحا وإصابة 18 آخرين، على الأقل. وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الأمن تكبدت خسائر أيضا أثناء الاشتباك، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن العدد الدقيق لقتلى أفراد الأمن. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على الاشتباك حتى الآن. على صعيد اخر ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستستضيف محادثات سلام بشأن أفغانستان تضم ممثلين من الأطراف السياسية وحركة طالبان. وقالت الوزارة في بيان إن هدف المحادثات التي تستغرق يومين هو تشكيل “قاعدة واسعة داخل افغانستان لإطلاق عملية سلام.” وهناك قتال دائر بين حكومة أفغانستان، التي تشكلت بعد الغزو الأميركي عام2001 وتحظى بدعم خارجي، وحركة طالبان المتطرفة. وتعتبر روسيا حركة طالبان منظمة إرهابية، لكن هناك تكهنات بأن روسيا تعتقد أن طالبان قد تكون قادرة على المساعدة في القضاء على جماعة إرهابية أخرى وهي تنظيم داعش. ونفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مثل هذه الادعاءات مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة. وخاض الاتحاد السوفييتي السابق قتالا ضد قوات متمردة في أفغانستان لمدة عقد حتى عام 1989 لمساعدة الحكومة الاشتراكية في أفغانستان آنذاك، والتي انهارت فيما بعد.