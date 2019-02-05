سوريا: الجيش يرد على خروقات الإرهابيين ويسقط قتلى بينهم

في السياسة 6 فبراير,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري صباح امس ضربات مكثفة على محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية التي حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية والبلدات الامنة بريف حماة الشمالي وذلك في إطار ردها على خروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب. وأفاد مراسل سانا فى حماة بأن وحدات من الجيش وجهت رمايات مدفعية على أوكار المجموعات الإرهابية في أطراف بلدة قلعة المضيق ردا على اعتداءاتها واستهدافها بالرصاص لنقاط الجيش والمناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي. وبين المراسل أن وحدات الجيش تعاملت مع الاعتداءات الإرهابية وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم مرابض ونقاطا محصنة. ولفت مراسل سانا إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات مع مجموعات إرهابية على أطراف بلدتى الجنابرة وتل عثمان حاولت التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي أسفرت عن إحباط محاولة التسلل بعد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وإجبار الباقين على الفرار. وفي وقت لاحق أفاد المراسل بأن وحدات من الجيش دمرت بعمليات نوعية أوكارا للمجموعات الارهابية على محور قرية الصخر بريف حماة الشمالي الغربي.

ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا وتجمعات للإرهابيين وأوقعت قتلى بين صفوفهم فى محيط قرى الجنابرة وتل عثمان ولحايا والتح وبداما والناجية بريفي حماة وإدلب. على صعيد اخر وللمرة الثانية منعت قوات الاحتلال الأميركي وميليشيا “قسد” التابعة لها قافلة المساعدات الإغاثية المقدمة من الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومركز التنسيق الروسي من الوصول إلى الأهالي في مدينة هجين بريف دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وأشار المنسق الإعلامي في فرع الهلال الأحمر بدير الزور محمد ذياب إلى أن القافلة التي تضم 10 شاحنات محملة بعبوات مياه الشرب والأدوية ولوازم النظافة الشخصية وغيرها من السلع الأساسية منعت مجددا من العبور من معبر الصالحية من قبل ميليشيا “قسد” التي سبق لها أن أوقفتها الأسبوع الفائت على المعبر لخمسة أيام قبل منعها من العبور بحجة أن قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في المنطقة تمنع دخولها ولا تسمح بعبورها إلى هجين وقامت اليوم بإغلاق المعبر بصورة تامة ووضعت السواتر الترابية والمتاريس في وجه القافلة. مجددا يبرز الإصرار الأميركي على منع قافلة المساعدات الإغاثية من العبور إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة لها ليؤكد عدم اكتراث الولايات المتحدة بالحالة الإنسانية وزيف ادعاءاتها بحرصها على المدنيين السوريين الذين أمعنت على مدى السنوات والأسابيع الماضية بقصفهم بطائراتها بشكل ممنهج ومتكرر تحت عنوان “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن وأنشأته من خارج مجلس الأمن ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات منهم وتدمير ممتلكاتهم ومنازلهم وتهجير الكثير منهم من بلداتهم وقراهم. وأقدمت قوات الاحتلال الأميركي وميليشيا قسد التابعة لها في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي على منع قافلة المساعدات المقدمة من الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول إلى الأهالي في مدينة هجين بريف دير الزور على الرغم من تلقي الهلال الأحمر السوري صلاحيات من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيصال شحنات إنسانية في كل الأراضي السورية بحرية وبلا عوائق. عادت اليوم دفعة جديدة من العائلات المهجرة بمخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب جابر- الحدودي إلى قراهم المحررة من الإرهاب. وذكرت مراسلة سانا من مركز نصيب بريف درعا الجنوبي الشرقي أن عددا من العائلات عادت إلى الخليج 365 قادمة من مخيمات اللجوء في الأردن عبر المركز الحدودي تمهيدا لنقلهم إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في حين أمنت لها الجهات المعنية البنى التحتية والخدمات الرئيسة التي تساعدهم على الاستقرار وإعادة نشاطاتهم اليومية المعتادة. وبينت المراسلة أن الجهات المعنية في المحافظة أرسلت عددا من الحافلات لتقل العائدين إلى قراهم وبلداتهم بعد استكمال إجراءات الدخول البسيطة وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين منهم. وعادت عبر معبر نصيب في الـ 30 من الشهر الماضي دفعة من السوريين المهجرين المقيمين في مخيمات اللجوء في الأردن وتضم عشرات الأفراد معظمهم نساء وأطفال إلى مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها ودرعا. ومنذ افتتاح المعبر في منتصف اكتوبر الماضي عاد الآلاف من المهجرين السوريين إلى الخليج 365 بينهم المئات من الشبان الذين سويت أوضاعهم بموجب مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 لأداء خدمة العلم من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو الفرار الخارجي.