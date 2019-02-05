اليمن: قوات هادي تعلن السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

في السياسة 6 فبراير,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ وكالات: أفادت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنها تمكنت من السيطرة على سلسلة جبلية مهمة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمالي اليمن. ووفقا لما ذكره موقع “سبتمبر نت”، تمكنت قوات من اللواء 82 مشاه جبلي “من السيطرة سلسلة جبال /القهر/ القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة، والخط الاسفلتي المؤدي لها، عقب تنفيذ عملية نوعية “. وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش في العملية، وقصفت مواقع مقاتلي جماعة أنصار الله وتعزيزاتهم. وأسفرت العملية عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة له، فضلا عن سقوط أسرى. وتشهد محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لانصار الله في اليمن، معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو أربع سنوات، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الطرفين. على صعيد متصل وصل الرئيس الجديد لبعثة المراقبين الأمميين لمدينة الحديدة اليمنية، الدنماركي مايكل لوليسجارد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس. وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن لوليسجارد وصل إلى المطار قادما من العاصمة الأردنية عمان، برفقة عدد من المراقبين الدوليين. وأضاف أن المسؤول الدولي سينتقل إلى مدينة الحديدة لمباشرة مهامه في مراقبة وقف إطلاق النار هناك. وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا قبل أيام بتعيين الضابط الدنماركي ليحل محل رئيس البعثة السابق الهولندي باتريك كاميرت. وكانت الأطراف اليمنية اتفقت منتصف ديسمبر الماضي على حل للوضع في مدينة الحديدة، بعد مشاورات استمرت أسبوعا كاملا في العاصمة السويدية ستوكهولم. ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة انصار الله على وقف إطلاق النار بالمحافظة وانسحاب مختلف الأطراف، غير أنه لم يتم تنفيذ أي انسحاب حتى أمس، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ الاتفاق. من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث لطرفي الحرب اليمنية أمس إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام.

وقال جريفيث إن صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغي أن تكتمل بحلول نهاية محادثات تستمر ثلاثة أيام في عمان بين ممثلين للحكومة وجماعة أنصار الله .

وستتسلم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القائمة. وقال جريفيث للمبعوثين قبل بدء ثاني جولات المحادثات خلال أقل من شهر في عمان “ستضع أساسا للخطوة المقبلة التي ستكون تنفيذ هذا الإفراج”. وأكد جريفيث على أهمية اتفاق تبادل الأسرى من أجل تحقيق تقدم في إنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 15.9 مليون شخص عرضة للجوع الشديد. وقال جريفيث “النجاح في هذا الشأن ليس على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمن سيُفرج عنهم فحسب وإنما أيضا للعملية السياسية الأوسع حيث تحدونا آمال في أن يحل الطرفان الخلافات التي تقسمهما ويعيدان السلام إلى اليمن”. وعبر بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشرفة على العملية عن تفاؤل مشوب بالحذر. وقد يستغرق تنفيذ الاتفاق أسابيع. وقال ماورير للطرفين المتحاربين في مستهل المحادثات “الثقة لا تولد بين عشية وضحاها. إنها عملية صعبة”.