أكد وزير الإتصالات محمد شقير أن "الأولوية ستكون لمشروع الألياف الضوئية "فايبر أوبتيك" كي يستطيع أن يمشي بسرعة في كل لبنان من بيروت إلى أصغر منزل في أبعد قرية"، مشيراً إلى أن "تم البدء بمشروع الجيل الرابع 4G ويجب أن يغطي كل الأراضي اللبنانية خلال هذا العام".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت شقير إلى "أننا سنحاول أن نخفض تعرفة الإتصالات على المواطن من دون أن يتأثر دخل الدولة"، مشدداً على "أننا سنحافظ على كل شيء موجود ونحسنه ونطوره".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير: سنحاول تخفيض تعرفة الإتصالات على المواطن دون أن يتأثر دخل الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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