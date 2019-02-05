بطيش: الوزارة على تماس مباشر مع مصالح الناس واهتماماتهم

أكد وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ أن "الوزارة على تماس مباشر مع مصالح الناس واهتماماتهم"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نكمل ما قام به الوزير السابق ​رائد خوري​ من ناحية ​حماية المستهلك​ وقضية ​المولدات​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يجب أن نتطلع إلى السياسات الإقتصادية التي تساهم بزيادة الإنتاج في البلد".