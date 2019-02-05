عبد الله: تبين أن الكثير من أموال الموازنة مصروفة بغير وجه حق

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ أنه "تبين أن الكثير من أموال ​الموازنة​ مصروفة بغير وجه حق"، مشيراً إلى أن "احتياط الموازنة موجود من أجل الأمور الإستثنائية".

وخلال حديث تلفزيوني تعلقياً على اقتراح قانون تحويل إمكان استخدام أموال احتياط الموازنة من مرسوم عادي إلى مرسوم من ​مجلس الوزراء​، لفت عبد الله إلى أن "نطالب بعدم صرف مال من احتياط الموازنة بمرسوم عادي من ​وزارة المال​ وطالبنا بأن تكون الموافقة من مجلس الوزراء مجتمعاً".