إنقاذ شاب بعد حبسه ١٠ سنوات داخل منزل مهجور بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أنقذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، شابًا حبسته والدته أكثر من ١٠ سنوات، داخل منزل مهجور، داخل قرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية منذ أن كان عمره ٧ سنوات.

بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به أحد جيران المنزل المهجور، إلي مديرية التضامن يفيد احتجاز "ع.ا"، ابنها منذ أكثر من عشر سنوات في منزل مهجور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المنزل المهجور، وجرى نقل الشاب في حالة صحية سيئة إلى مستشفى قطور العام، وتحرر بالواقعة المحضر رقم ٤ أحوال نقطة مستشفى قطور بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩، وإجراء فحص طبي للشاب، ثم عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.