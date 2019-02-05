المسماري: تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير الدولة الليبية.

وتابع المسماري، في اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ضبط 80 سيارة مجهزة قادمة من تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا.

وأضاف المسماري، أن معارك الجيش الليبي ضد الإرهاب في الجنوب مستمرة بلا هوادة، ونحن لا نريد أن تكون هناك دولة متطرفة في جنوب ليبيا.

وأوضح المسماري، أنه يوجد مخطط لتقسيم الجنوب وإنشاء دولة متطرفة.