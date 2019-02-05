«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في صعدة

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وقصفت الميليشيات مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة على أطراف مدينة الحديدة وفي مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، مستهدفة أيضاً بقذائف مدفعية وصاروخية مناطق سكنية في المديريات الثلاث. ورصد سكان ومراقبون عسكريون هجمات مدفعية وصاروخية شنتها الميليشيات في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، وفي منطقة «الفازة» التي تتعرض منذ أمس الأول لقصف مدفعي عشوائي تسبب بتدمير منزلين وتضرر منازل أخرى ونزوح عشرات الأسر. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، أمس، أن مدن محافظة الحديدة تتعرض لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، لافتاً إلى أن الميليشيات تقصف بالدبابات وقدائف الهاون وبشكل هستيري.

وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة أطفال بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في طريق عام بمنطقة «كيلو 16» شرقي الحديدة، واصفاً الحادثة بأنها «مجزرة جديدة مروعة» بحق المدنيين والأطفال في الحديدة. وذكرت مصادر محلية لـ»الاتحاد» أن الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، وقتلوا بانفجار لغم أرضي بينما كانوا على متن دراجة نارية.

وأجبرت الميليشيات عشرات الأسر في ضواحي مديرية التحيتا على النزوح قسراً تمهيداً لزرع الألغام والعبوات الناسفة في تلك المناطق. وأشار السكان إلى أن ميليشيات الحوثي اقتحمت منطقة «المعجر» وأجبرت العائلات على الخروج بالقوة تحت تهديدات بإحراق المنازل وتفجيرها بمن فيها.

وفي سياق آخر، حرر الجيش اليمني، أمس، مناطق مهمة في جبهة «المزرق» شمالي غرب محافظة صعدة. وذكر قائد لواء العاصفة، العميد محمد العجابي، أن قوات اللواء حرروا «تبة المحبس اليمنية» المطلة على الخط الفرعي المؤدي إلى مديرية حرض بمحافظة حجة وعدد من المواقع المحيطة بها. وأكد أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي لاذت بالفرار. وشدد على إصرار قوات الجيش على مواصلة التقدم في جبهة «المزرق» الاستراتيجية التي ستربط بين محافظتين.