مدارس الحوثي وصناعة التطرف في اليمن

اطفال اليمن وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: "مدارس الحوثي وصناعة التطرف".

وتناول الفيديو أقدام المليشيات الحوثية في اليمن على تغيير مناهج المدارس والجامعات في البلاد. المدارس والجامعات في البلاد.

وأوضح فيديو مداد نيوز، أن المليشيات الانقلابية أدخلت تعديلات كبيرة على مادة الثقافة الإسلامية خلال عامين، حيث أضافت المواد ذات الصبغة الطائفية الإيرانية والتي تهدف إلى تدمير الهوية اليمنية.

وأشار الفيديو إلى أن المليشيات الحوثية تدمر حاضر اليمن وتهدد مستقبله.

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