لاستخراج جواز السفر.. هذه طريقة الحصول على “التمبر” إلكترونيا

أعلنت كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، عن رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر، ابتداءً من فاتح يناير 2019، وذلك في إطار تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين.
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه سيتم طلب التمبر الإلكتروني عبر بوابة المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma، وأنه بإمكان للمواطن أداء واجبات التمبر، حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.
وأضاف المصدر ذاته، أن المواطن، يتوصل بعد ذلك برسالة نصية تحمل “تمبرا إلكترونيا” متمثلا في سلسلةٍ متكونة من 16 رقماً عليه استخدامها لملئ استمارة طلب الحصول على جواز السفر والمتوفرة على موقع وزارة الداخلية المخصص لهذا الغرض : www.passeport.ma
وزارة الداخلية، أعلنت أيضا عن استمرار مبادراتها من أجل تطوير المساطر الإلكترونية، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر عن بعد، في المستقبل القريب.
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