نجمة هوليوود أنجلينا جولي في زيارة لمخيم الروهينغيا اللاجئين في بنغلاديش

قامت نجمة هوليوود أنجلينا جولي بزيارة لمخيم الروهينغيا للاجئين في بنغلاديش يوم الاثنين، في حملة جديدة من الأمم المتحدة لتوفير مبلغ مليار دولار لرعاية الاجئين.

بعد وصولها إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، توجهت جولي، وهي مبعوثة خاصة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى معسكر تكناف بالقرب من الحدود مع ميانمار لتتحدث مع 720.000 مسلم فرو من حملة عسكرية في الولاية المجاورة عام 2017.

وصرح نائب رئيس شرطة إقليم كوكس بازار إقبال حسين لوكالة فرانس بريس: “أن جولي ستزور المزيد من المخيمات في الأيام القادمة”.

وتتواجد انجلينا جولي في بنغلاديش بهدف تقييم الإحتياجات الانسانية للمليون روهينغيا في مخيمات حول مدينة كوكوس بازار. وقد اجتمعت سابقا من النازحين الروهينغيا أثناء وجودهم في ميانمار في عام 2015 و في الهند عام 2006.

وظلت بنغلاديش تعاني استنزاف في الموارد منذ أن وصل أكثر من 730.000 روهينغيا عام 2017. إضافتا الى 620.000 من المسلمين يعيشون في مخيم كوتوبالونغ, اكبر مستوطنة الاجئين في العالم.

وقررت الأمم المتحدة إطلاق نداء دولي جديد قريبا بقيمة 920 مليون دولار لتلبية احتياجات لاجئي الروهينغيا و المجتمعات التي تستضيفهم.

وستزور جولي مخيمات الاجئين خلال الايام المقبلة، و ستزور ايضا رئيسة الوزراء الشيخة حسنية ووزير الخارجية أحمد عبد المؤمن.