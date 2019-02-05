قبل كلاسيكو الأرض..فالفيردي يقول كل شيء عن استعدادات برشلونة ومشاركة ميسي

اأكد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة ، استعداد مجموعته لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام الغريم ريال مدريد، غداً الأربعاء، على أرضية “الكامب نو”.

وأوضح مدرب الكتالوني، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء صحفي قبل كلاسيكو الأرض: “الكل مستعد لخوض مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وملاقاة غريمنا الريال في هاته المسابقة يبقى حافزاً أيضاً لتحقيق الأفضل والتأهل إلى النهائي أمام خصم كبير”.

وعن إمكانية مشاركة ميسي من عدمها في لقاء الذهاب، شدد المتحدث ذاته بأن المجموعة تطمح لتحقيق الفوز بحضوره أو غيابه، إن تعذر عليه اللحاق بالقمة الكروية، مشيراً إلى أن الحصة التدريبية التي ستخوضها المجموعة قبل موعد ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسباني، هي وحدها من ستحسم في جاهزتيه من عدمها.

وكانت قرعة كأس ملك إسبانيا، قد وضعت الغريمين أمام مواجهتين بارزتين خلال شهر فبراير الجاري، على أن يلتقي مجدداً قطبا “الليغا” في مباراة عن الدوري المحلي الممتاز “الليغا”، بعد نصف نهائي الكأس، في حين سيخوض كل كل من ريال بيتيس وفالنسيا، المواجهة الثانية بالمسابقة.