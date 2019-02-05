مصرع شخص بحادث دهس في مدخل برطعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب فلسطيني (20 عاما)، مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس في مدخل قرية برطعة في منطقة المثلث الشمالي.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فأن الشاب تعرض للدهس من مركبة خاصة، في شارع 6115 المحاذي لمدخل قرية برطعة.

وحاولت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، تقديم الإسعافات الأولية للشاب، وإثر فشل عمليات الإنعاش، تم الإعلان عن وفاته متأثرًا بجراحه.